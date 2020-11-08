Воскресенье, 8 Ноября 2020 19:40

АрмИнфо.В течение дня ситуация в населенных пунктах Арцаха была стабильно напряженной. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Согласно источнику, относительно спокойная ситуация в Степанакерте сохранялась до 18:30. “Только что город был обстрелян. Среди гражданского населения есть один пострадавший.

Спасатели Государственной службы по ЧС оказали раненому первую помощь и доставили в медучреждение. Его жизни ничего не угрожает”, - говорится в сообщении.

В ГСЧС также сообщили, что в Мартакерте дважды за день звучал сигнал воздушной тревоги. Азербайджан попытался применить военную авиацию. Ситуация в городе Мартуни вновь была неспокойной. Здесь в полдень азербайджанская сторона применила тяжелую артиллерию, ударив по гражданской инфраструктуре.

Относительно спокойная ситуация наблюдалась в Аскеранском, Кашатагском и Шаумянском районах.