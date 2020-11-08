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|Омбудсмен Арцаха: Вместе мы скоро залечим раны Арцаха
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АрмИнфо. “Уверен, что скоро мы снова будем слышать здесь смех и радость наших детей вместо взрывов ракет, и вместе мы залечим раны Арцаха”, - на своей странице в Facebook заявил Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.
“Наш любимый и раненый город сегодня... Уверен, что скоро мы снова будем слышать здесь радость и смех наших детей вместо взрывов ракет, и вместе мы залечим раны Арцаха. Будьте крепки” - написал он.
Ранее, выступая у разрушенной музыкальной школы в Степанакерте, Артак Бегларян указал на тот факт, что десятки тысяч домов и квартир разрушены и уничтожены в Карабахе с начала военных действий, но международное сообщество продолжает закрывать глаза на военные преступления Азербайджана. “Баку продолжает военные преступления против населения Арцаха, намеренно убивая наш народ, который продолжает свою борьбу за свои права, и, независимо от слепоты международного сообщества, мы продолжим борьбу до конца. Не будьте слепыми”, - заявил карабахский Омбудсмен.
|Александр Бородай: О каких успехах азербайджанской армии может идти речь?
|Представитель Минобороны: Бои в Шуши продолжаются, но их интенсивность заметно снизилась
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|Представитель МО РА: Турция взяла на себя и пропагандистскую составляющую войны
|Арцрун Ованнисян: «Завтра, надеюсь, битва за Шуши завершится» (video)
|Вечером Степанкерт вновь был обстрелян, есть один пострадавший
|Омбудсмен Арцаха: Вместе мы скоро залечим раны Арцаха
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|Арцрун Ованнисян: На Мартунинском направлении были осуществлены одна-две наступательные операции
|Оперативный штаб: Гражданам, временно переселенным в Армению из Арцаха, будет оказана материальная помощь.
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|Армен Саркисян подписал указ об освобождении Микаела Амбарцумяна с должности и.о. главы СНБ Армении
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|ГСЧС: Все подразделения ГСЧС Арцаха продолжают работать в аварийном и усиленном режиме
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|Генпрокуратура Армении готова предоставить диппредставительствам и международным структурам информацию о террористах
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана представить данные о местонахождении и состоянии 6 армянских военнопленных
|Гамлет Петросян: Экспонаты археологического лагеря в Тигранакерте перевезены в безопасное место
|Политолог: В Шуши решается ключевой вопрос военно-политической системы безопасности Кавказа
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Представитель МО РА: Идут тяжелые и решающие бои за Шуши
|Президент Армении заявил, что не видит военного решения карабахского конфликта
|Премьер-министр РА: Началась Третья мировая война, и это гибридная война
|Президент НКР: Борьба не на жизнь, а на смерть продолжается
|Премьер-министр РА: Война всегда была целью Азербайджана
|В Армении за день выявлено 2175 новых случаев коронавируса
|Премьер-министр РА: Вопрос номер один в нашей повестке сегодня - это агрессия против Нагорного Карабаха
|Резкие повороты во внешней политике могут быть очень опасными
|ГСЧС: Шуши остается недостижимой мечтой для азербайджанской стороны
|МО РА: Наблюдается скопление техники и личного состава противника на юго- восточном и северо-восточном участках фронта
|Глава МИД Австрии не видит Турцию в ЕС в течение 30 лет
|.Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|ААА поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, призвав расследовать влияние Турции и Азербайджана на штаты
|Ованнисян: Чтобы Шуши выстоял - нужно доверять своей армии
|Палата адвокатов Армении окажет бесплатную юридическую помощь семьям погибших военнослужащих при получении компенсации
|Минобороны РА: В направлении Мартуни идут тяжелые бои, а на юге Шуши есть успехи
|Мане Геворгян назвала дезинформацией новость об отставке премьер Армении
|Франция предоставит системе здравоохранения Армении экстренную медпомощь на фоне конфликта в Карабахе
|Арцрун Ованнисян: В окрестностях Шуши бои продолжаются
|Степанакерт вновь под вражеским ракетным обстрелом
|Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня в Карабахе
|Армяне Сирии направили в поддержку Арцаха $25 тыс
|ANCA: Фирма Greenberg Traurig разорвала связи с турецким правительством под давлением армянских активистов
|ЕС предоставил дополнительную экстренную помощь мирным жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе
|Зариф: Иран обеспокоен появлением экстремистов в зоне карабахского конфликта
|Пожертвования на спецсчету Минфина Арцаха достигли 3,450,670,446.6 драмов
|Глава МИД Канады: Мы работаем с союзниками, чтобы остановить иностранное вмешательство в Арцахе
|Российский эксперт: Падение Арцаха принесет беды в Россию и не только
|Президент Арцаха встретился с армянскими добровольцами из Абхазии
|Французские парламентарии призвали Макрона отказаться от нейтралитета и признать Арцах
|Президент Армении рассказал когда начались беды Арцаха
|Во Франции, Италии и Испании продолжается процесс признания Арцаха
|Фонд "1000 драм" начал процесс компенсации семьям погибших и раненных военнослужащих
|СНБ Армении представила имена некоторых наемников, участвующих в боях в Нагорном Карабахе
|В Гадрутском направлении фронта уничтожен "доблестный" полковник Теран Менсимов
|Читать больше
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