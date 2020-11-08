Воскресенье, 8 Ноября 2020 19:37

АрмИнфо. “Уверен, что скоро мы снова будем слышать здесь смех и радость наших детей вместо взрывов ракет, и вместе мы залечим раны Арцаха”, - на своей странице в Facebook заявил Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

“Наш любимый и раненый город сегодня... Уверен, что скоро мы снова будем слышать здесь радость и смех наших детей вместо взрывов ракет, и вместе мы залечим раны Арцаха. Будьте крепки” - написал он.

Ранее, выступая у разрушенной музыкальной школы в Степанакерте, Артак Бегларян указал на тот факт, что десятки тысяч домов и квартир разрушены и уничтожены в Карабахе с начала военных действий, но международное сообщество продолжает закрывать глаза на военные преступления Азербайджана. “Баку продолжает военные преступления против населения Арцаха, намеренно убивая наш народ, который продолжает свою борьбу за свои права, и, независимо от слепоты международного сообщества, мы продолжим борьбу до конца. Не будьте слепыми”, - заявил карабахский Омбудсмен.