Воскресенье, 8 Ноября 2020 19:19

АрмИнфо. Бои продолжаются в окрестностях Шуши, ведется зачистка города от диверсантов. Об этом армянской службе радио «Свобода» рассказал мэр Шуши Арцвик Саркисян.

“Ночью в окрестностях было замечено движение противника с его многочисленными “пикапами”, они продвигались к роднику Исаи и там же были уничтожены”, - сказал Арцвик Саркисян.

Он отметил, что на данный момент в окрестностях Шуши бои продолжаются.