Воскресенье, 8 Ноября 2020 19:04

АрмИнфо.На Мартунинском направлении были осуществлены одна-две наступательные операции. Об этом в своем телеграмм-канале написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян заметил, что на мартунинском направлении идут более интенсивные бои, но не настолько напряженные, как на шушинском. “Ситуация на этом участке стабильная”,- подчеркнул представитель МО.

Ранее Ованнисян сообщал, что операция “Гербагер” по уничтожению азербайджанских диверсионных групп продолжается. “ Боевые действия продолжаются в Шуши, и в окрестностях. Ждите официальной информации, воздержитесь от оценок”,- подчеркнул Ованнисян.