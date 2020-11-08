Воскресенье, 8 Ноября 2020 18:42

АрмИнфо. Гражданам, временно переселенным в Армению из Арцаха, будет оказана материальная помощь. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба правительства Арцаха в Армении, размешенном в Facebook.

Согласно источнику, государственные пособия, пенсионное обеспечение и денежное содействие были одними из ключевых вопросов, обсуждаемых 8 ноября на встрече координатора оперативного штаба Микаэла Вирабяна с заместителем министра труда и социальных вопросов Армении Смбатом Саиняном.

«Государственные пособия и пенсии будут предоставлены в ближайшие дни. В ближайшем будущем будет оказана и финансовая помощь гражданам, временно переселенным в Армению из Арцаха», - говорится в сообщении.