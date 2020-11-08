Воскресенье, 8 Ноября 2020 15:17

АрмИнфо.В Армении начали регистрировать арцахских школьников, которые сейчас находятся в Армении и должны получать образование. Об этом заявила министр образования, науки и культуры Республики Арцах Лусине Караханян. По словам министра, процесс начнется с 13 ноября. Ученики 5-12 классов будут обучаться дистанционно, что касается посещения школ учениками младших классов, ситуация пока не ясна.

Караханян напомнила, что в результате войны, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции, в настоящее время в Арцахе разрушено более 70 школ, более 10 детских садов, и еще 10 культурных центров. В результате этой войны были нарушены права около 30 тысяч учащихся, из которых 24.000 - школьники, около 4 000 - дошкольники, а остальные - студенты колледжей, колледжей и университетов. "Поскольку военные действия все еще продолжаются, у нас нет возможности организовать какой-либо учебный процесс для наших учеников и студентов в Арцахе. Поэтому мы решили организовать обучение наших учеников до окончания войны в Армении", - сказал Караханян.

По ее словам, в результате совместной работы с Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении начался процесс регистрации школьников Арцаха. "На данный момент наши студенты зарегистрированы, учтены их образовательные потребности, в частности, учебники, канцелярские товары, технические средства. В результате совместной работы мы планируем начать процесс организации образования 13 ноября", - подчеркнула министр. "Родители должны обратиться в учебное заведение в близлежащем районе, будь то школа или государственный детский сад, в том регионе, где они проживают. Если у детей нет документов, то это не станет помехой ", - сообщила Караханян.