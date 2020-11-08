Воскресенье, 8 Ноября 2020 14:53

АрмИнфо. Сегодня утром Армия обороны Арцаха перешла в наступление в Бердзоре в трех направлениях линии фронта.

В Бердзоре уничтожено 20 бойцов противника, армянские силы захватили значимую высоту. Арут Аванесян, глава бердзорского городского отделения Союза азатамартиков, сообщает на своей странице в Facebook, что сегодня утром подразделение Армии обороны вместе с группой резервистов из Кашатагского района перешли в наступление в Бердзоре.

Диверсионные группы противника обнаруживаются и уничтожаются одна за другой. На полную мощь работает армянская артиллерия.

Вместе с тем, канал Wargonzo сообщает, что азербайджанские ВС отступают на Мартунинском направлении.

Армии Обороны Арцаха удалось сбить турецкий самолет недалеко от Мартуни и два БПЛА, один из которых турецкий «Байрактар»

Бои в окрестностях Шуши продолжаются.