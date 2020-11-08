Arminfo.info




﻿
 Воскресенье, 8 Ноября 2020 14:45
Александр Аванесов

ГСЧС: Все подразделения ГСЧС Арцаха продолжают работать в аварийном и усиленном режиме

ГСЧС: Все подразделения ГСЧС Арцаха продолжают работать в аварийном и усиленном режиме

АрмИнфо. Все подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха  во главе с начальником службы,  генерал-майором Кареном Саркисяном продолжают работать в чрезвычайном  и усиленном режиме. Об этом говорится в сообщении службы в Facebook.

"Спасатели Арцаха реагируют на все звонки и оказывают соответствующую помощь всем, кто в ней нуждается. Параллельно с боевыми действиями службе поручено и обеспечение  тыловой гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. 


Лента новостей
Алиев принял глав МИД и обороны ТурцииАлиев принял глав МИД и обороны Турции
Армен Саркисян подписал указ об освобождении Микаела Амбарцумяна с должности и.о. главы СНБ АрменииАрмен Саркисян подписал указ об освобождении Микаела Амбарцумяна с должности и.о. главы СНБ Армении
Члены Палаты Лордов Великобритании выступили за признание права самоопределения Арцаха Члены Палаты Лордов Великобритании выступили за признание права самоопределения Арцаха
Армия обороны Карабаха представила новые данные о потерях врага Армия обороны Карабаха представила новые данные о потерях врага 
Шуши выстоял, окрестности города-крепости завалены трупами агрессораШуши выстоял, окрестности города-крепости завалены трупами агрессора
Министр образования Арцаха: В Армении начался процесс регистрации арцахских школьниковМинистр образования Арцаха: В Армении начался процесс регистрации арцахских школьников
Лусине Караханян: Высшие учебные заведения Арцаха в условиях войны проводят занятия дистанционноЛусине Караханян: Высшие учебные заведения Арцаха в условиях войны проводят занятия дистанционно
АО Арцаха перешла в наступление в КашатагеАО Арцаха перешла в наступление в Кашатаге
ГСЧС: Все подразделения ГСЧС Арцаха продолжают работать в аварийном и усиленном режимеГСЧС: Все подразделения ГСЧС Арцаха продолжают работать в аварийном и усиленном режиме
Арцрун Ованниян: Боевые действия в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войскаАрцрун Ованниян: Боевые действия в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войска
Генпрокуратура Армении готова предоставить диппредставительствам и международным структурам информацию о террористахГенпрокуратура Армении готова предоставить диппредставительствам и международным структурам информацию о террористах
Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана представить данные о местонахождении и состоянии 6 армянских военнопленныхАртак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана представить данные о местонахождении и состоянии 6 армянских военнопленных
Гамлет Петросян: Экспонаты археологического лагеря в Тигранакерте перевезены в безопасное местоГамлет Петросян: Экспонаты археологического лагеря в Тигранакерте перевезены в безопасное место
Политолог: В Шуши решается ключевой вопрос военно-политической системы безопасности КавказаПолитолог: В Шуши решается ключевой вопрос военно-политической системы безопасности Кавказа
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеЧавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Представитель МО РА:  Идут  тяжелые и решающие бои  за ШушиПредставитель МО РА:  Идут  тяжелые и решающие бои  за Шуши
Президент Армении заявил, что не видит военного решения карабахского конфликтаПрезидент Армении заявил, что не видит военного решения карабахского конфликта
Премьер-министр РА: Началась Третья мировая война, и это гибридная войнаПремьер-министр РА: Началась Третья мировая война, и это гибридная война
Президент НКР:   Борьба не на жизнь, а на смерть продолжаетсяПрезидент НКР:   Борьба не на жизнь, а на смерть продолжается
Премьер-министр РА: Война всегда была целью АзербайджанаПремьер-министр РА: Война всегда была целью Азербайджана
В Армении за день выявлено 2175 новых случаев коронавирусаВ Армении за день выявлено 2175 новых случаев коронавируса
Премьер-министр РА: Вопрос номер один в нашей повестке сегодня - это агрессия против Нагорного КарабахаПремьер-министр РА: Вопрос номер один в нашей повестке сегодня - это агрессия против Нагорного Карабаха
Резкие повороты во внешней политике могут быть очень опаснымиРезкие повороты во внешней политике могут быть очень опасными
ГСЧС:  Шуши остается недостижимой мечтой для азербайджанской стороныГСЧС:  Шуши остается недостижимой мечтой для азербайджанской стороны
МО РА:  Наблюдается скопление техники и личного состава  противника на юго- восточном и северо-восточном  участках фронтаМО РА:  Наблюдается скопление техники и личного состава  противника на юго- восточном и северо-восточном  участках фронта
Глава МИД Австрии не видит Турцию в ЕС в течение 30 летГлава МИД Австрии не видит Турцию в ЕС в течение 30 лет
.Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта .Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
ААА поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в  США,  призвав расследовать влияние Турции и Азербайджана на штатыААА поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в  США,  призвав расследовать влияние Турции и Азербайджана на штаты
Ованнисян: Чтобы Шуши выстоял - нужно доверять своей армииОваннисян: Чтобы Шуши выстоял - нужно доверять своей армии
Палата адвокатов Армении окажет бесплатную юридическую помощь  семьям погибших военнослужащих  при получении компенсации Палата адвокатов Армении окажет бесплатную юридическую помощь  семьям погибших военнослужащих  при получении компенсации
Минобороны РА: В направлении Мартуни идут тяжелые бои, а на юге Шуши есть успехиМинобороны РА: В направлении Мартуни идут тяжелые бои, а на юге Шуши есть успехи
Мане Геворгян назвала дезинформацией новость об отставке премьер АрменииМане Геворгян назвала дезинформацией новость об отставке премьер Армении
Франция предоставит системе здравоохранения Армении экстренную медпомощь на фоне конфликта в КарабахеФранция предоставит системе здравоохранения Армении экстренную медпомощь на фоне конфликта в Карабахе
Арцрун Ованнисян: В окрестностях Шуши бои продолжаютсяАрцрун Ованнисян: В окрестностях Шуши бои продолжаются
Степанакерт вновь  под  вражеским  ракетным обстреломСтепанакерт вновь  под  вражеским  ракетным обстрелом
 Путин подробно информировал  Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня в Карабахе Путин подробно информировал  Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня в Карабахе
Армяне Сирии направили в поддержку Арцаха $25 тысАрмяне Сирии направили в поддержку Арцаха $25 тыс
ANCA: Фирма Greenberg Traurig разорвала связи с турецким правительством под давлением армянских активистовANCA: Фирма Greenberg Traurig разорвала связи с турецким правительством под давлением армянских активистов
ЕС предоставил дополнительную экстренную помощь мирным жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном КарабахеЕС предоставил дополнительную экстренную помощь мирным жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе
Зариф: Иран обеспокоен появлением экстремистов в зоне карабахского конфликтаЗариф: Иран обеспокоен появлением экстремистов в зоне карабахского конфликта
Пожертвования на спецсчету Минфина Арцаха достигли 3,450,670,446.6 драмовПожертвования на спецсчету Минфина Арцаха достигли 3,450,670,446.6 драмов
Глава МИД Канады: Мы работаем с союзниками, чтобы остановить иностранное вмешательство в АрцахеГлава МИД Канады: Мы работаем с союзниками, чтобы остановить иностранное вмешательство в Арцахе
Российский эксперт: Падение Арцаха принесет беды в Россию и не толькоРоссийский эксперт: Падение Арцаха принесет беды в Россию и не только
Президент Арцаха  встретился с армянскими добровольцами  из АбхазииПрезидент Арцаха  встретился с армянскими добровольцами  из Абхазии
Французские парламентарии призвали Макрона отказаться от нейтралитета и признать АрцахФранцузские парламентарии призвали Макрона отказаться от нейтралитета и признать Арцах
Президент Армении рассказал когда начались беды АрцахаПрезидент Армении рассказал когда начались беды Арцаха
Во Франции, Италии и Испании продолжается процесс признания АрцахаВо Франции, Италии и Испании продолжается процесс признания Арцаха
Фонд Фонд "1000 драм" начал процесс компенсации семьям погибших и раненных военнослужащих
СНБ Армении представила имена некоторых наемников, участвующих в боях в Нагорном КарабахеСНБ Армении представила имена некоторых наемников, участвующих в боях в Нагорном Карабахе
В Гадрутском направлении фронта уничтожен В Гадрутском направлении фронта уничтожен "доблестный" полковник Теран Менсимов
Бригадный генерал: Бронетанковые подразделения ВС Ирана размещены на границе с Азербайджаном и АрмениейБригадный генерал: Бронетанковые подразделения ВС Ирана размещены на границе с Азербайджаном и Арменией
Вражеские силы продолжают нести серьезные потери в технике и живой силе в боях с АО АрцахаВражеские силы продолжают нести серьезные потери в технике и живой силе в боях с АО Арцаха
В Армении сохраняются высокие темпы распространения коронавируса и смертности от негоВ Армении сохраняются высокие темпы распространения коронавируса и смертности от него
Мишустин: Обострение конфликта в Нагорном Карабахе негативно сказалось на экономической активности государств СНГМишустин: Обострение конфликта в Нагорном Карабахе негативно сказалось на экономической активности государств СНГ
ГСЧС: Город-крепость Шуши всю ночь находился под вражеским ракетным обстреломГСЧС: Город-крепость Шуши всю ночь находился под вражеским ракетным обстрелом
АО Арцаха: Атаки противника по основным направлениям линии фронта продолжаютсяАО Арцаха: Атаки противника по основным направлениям линии фронта продолжаются
Посол Франции в Армении провел встречу с представителями движения Посол Франции в Армении провел встречу с представителями движения "Голос Арцаха"
В Арцахе опровергли информацию о ранении генерала Сейрана ОганянаВ Арцахе опровергли информацию о ранении генерала Сейрана Оганяна
Степанакерт: Международным признанием независимости Арцаха международное сообщество положит конец преступной политике АзербайджанаСтепанакерт: Международным признанием независимости Арцаха международное сообщество положит конец преступной политике Азербайджана
Мальян испанскому депутату: Арцах нуждается в привлечении специализированных международных гуморганизаций для преодоления последствий войныМальян испанскому депутату: Арцах нуждается в привлечении специализированных международных гуморганизаций для преодоления последствий войны
Читать больше



Эксперты
Разрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский  форматРазрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский  формат
Александр Жилин: Эрдоган готов воевать с Россией до последнего азербайджанцаАлександр Жилин: Эрдоган готов воевать с Россией до последнего азербайджанца
Проблема Арцаха или переформатирование карты мира? Армения в эпицентре конфликта интересов (Часть II)Проблема Арцаха или переформатирование карты мира? Армения в эпицентре конфликта интересов (Часть II)
Фонд Сороса и парламентские выборы в ГрузииФонд Сороса и парламентские выборы в Грузии
Историк: В Арцахе идет очередная русско-турецкая войнаИсторик: В Арцахе идет очередная русско-турецкая война
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности