Воскресенье, 8 Ноября 2020 14:45

АрмИнфо. Все подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха во главе с начальником службы, генерал-майором Кареном Саркисяном продолжают работать в чрезвычайном и усиленном режиме. Об этом говорится в сообщении службы в Facebook.

"Спасатели Арцаха реагируют на все звонки и оказывают соответствующую помощь всем, кто в ней нуждается. Параллельно с боевыми действиями службе поручено и обеспечение тыловой гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.