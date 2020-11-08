Воскресенье, 8 Ноября 2020 14:10

АрмИнфо.Боевые действия в Шуши продолжаются, сообщил на своей странице в Facebook представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ждите и верьте в наши войска", - написал он.

Ранее сообщалось, что за Шуши идут тяжелые и решающие бои.

Телеграмм-канал WarGonzo передает, что "ситуация - как качели, инициатива переходит из рук в руки - иногда по несколько раз в час. Какой бы ни была обстановка на данную конкретную секунду - мы убеждены, что ставить точку в этой истории слишком рано и опрометчиво. Артиллерия Арцаха продолжает перемалывать азербайджанские колонны в «Адском ущелье». Диверсионные группы и штурмовые отряды беспрерывно атакуют высоты и подступы к Шуши. Там реально месиво. Просто мрак. Теперь все зависит - от прочности дыхания и выдержки сторон. Выдохлись и те, и другие. Кто сможет сейчас собрать силу и волю своих бойцов в кулак - тот и выиграет битву за Шуши".

Помощник замминистра обороны Армении На своей стниачве в Фейсбуке написал: "Шуши стоит и будет стоять, слава нашей армии!"