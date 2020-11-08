Воскресенье, 8 Ноября 2020 14:05

АрмИнфо. В рамках сотрудничества в борьбе с международным терроризмом Генеральная прокуратура РА обращается к дипломатическим представительствам, действующим в Армении, международным заинтересованным организациям в сфере борьбы с международным терроризмом по поводу того, что в случае наличия желания ознакомления с фактическими обстоятельствами привлечения Азербайджаном наемников и террористических группировок в войну против РА и Арцахской Республики,

на основании соответствующего запроса ведомство готово обеспечить контакты с указанными арестованными и предоставить другую необходимую информацию по вышеуказанному вопросу. Об этом говорится в обращении Генпрокуратуры РА, поступившем в АрмИнфо.

Согласно сообщению ведомства, Генеральная прокуратура РА уже сообщала, что в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам агрессивной войны военно- политическим руководством Азербайджанской Республики, развязанной против РА и Арцахской Республики в нарушение требований ряда международных договоров, применения в рамках этого запрещенных методов ведения войны, координированного, преднамеренного о целенаправленного причинения людских и имущественных потерь, арестованы граждане Сирийской Арабской Республики, арабы по национальности Михраб Мухаммад Аль Шхаир и Юсеф Альабет Аль Аджи.

Первый из указанных был обнаружен Армией обороны Арцаха 29-го октября 2020г. а второй - 1-го ноября во ходе военных действий в Арцахской Республике. Им предъявлено обвинение по статье 389 (международный терроризм), по пункту 1 части 1, пункту 1 части 3 статьи 34-390 (серьезные нарушения международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и по части 3 статьи 395 (наёмничество) Уголовного кодекса РА.

Согласно полученным фактическим данным, указанные лица были переброшены в Азербайджан из северных населенных пунктов Сирии в сентябре- октябре 2020 года посредством Турции и в составе Вооруженных сил Азербайджана, незаконно за плату принимали непосредственное участие в боевых действиях и преступлениях против Вооруженных сил Арцахской Республики и мирного населения.