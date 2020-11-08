Воскресенье, 8 Ноября 2020 14:03

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека потребовал, чтобы правительство Азербайджана до 13 ноября предоставило данные о еще 6 армянских военнопленных. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил экс- министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Он отметил, что в ЕСПЧ недавно было подано заявление о необходимости защиты прав еще 6 военнопленных. Ими оказались - Самвел Кназян, Самвел Кастакцян, Овсеп Саакян, Ваге Абраамян, Гегам Элбакян и Норик Аракелян.

Зейналян заметил, что на основании видеоматериалов, которые были распространены в азербайджанских СМИ, данные лица были идентифицированы. <Еще одним из фактов, подтверждающий пленение данных граждан стали телефонные разговоры с членам их семей. В ЕСПЧ были представлены заявления от имени семей данных военнослужащих, в которых последние выступили с требованием применения экстренных мер по защите прав и предотвращения угрозы жизни и бесчеловечного обращения.

Европейский суд потребовал от руководства Азербайджана представить документальные данные об их местонахождении, условиях содержания и предоставлении медицинских услуг. Суд установил срок для предоставления требуемых данных до 13.11.2020 года.