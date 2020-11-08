Воскресенье, 8 Ноября 2020 13:33

АрмИнфо.Руководитель археологической экспедиционной группы в Тигранакерте, профессор Гамлет Петросян на своей странице в Facebook сообщил, что экспонаты археологического лагеря в Тигранакерте перевезены в безопасное место. <Хочу сообщить, что благодаря двум нашим храбрым сторонникам, собственность археологического лагеря Тигранакерта была перемещена в безопасное место. В это тяжелое военное время это имущество вряд ли представляет особую материальную ценность. Но даже в поврежденном виде, оно символизирует Тигранакерт, нашу культуру. Мы обязательно победим>,- подчеркнул Петросян. Отмерим, что 6 ноября ВС Азербайджана обстреляли археологический лагерь в Тигранакерте.

Напомним, что раскопки в Тигранакерте начались в 2006 году. За этот период ученые смогли раскопать цитадель крепости, стены, руины центральной части города, церковь. Важнейшим артефактом считается найденная в 2008 года надпись на армянском. Арцахский Тигранакерт является одним из четырех одноименных городов, построенных армянским царем Тиграном Великим в 1-ом веке до нашей эры.