Воскресенье, 8 Ноября 2020 12:52

АрмИнфо. В Шуши решается ключевой вопрос военно- политической системы безопасности Кавказа. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Акоп Бадалян.

Политолог, в частности, отметил: "Я с первого дня заявлял, что "автором" этой войны является не Алиев, и не то, что он является миротворцем, просто ему не под силу начать войну такого масштаба, и поднять вопрос о региональной трансформации. Эта война - война Эрдогана, начавшего войну на Кавказе.

Эрдоган хочет сформировать новую систему военно-политической безопасности на Кавказе. Вы можете захватить весь юг Арцаха, но в стратегической перспективе это бесполезно, если вы не контролируете Шуши. Эрдоган не мыслит символами. Он прекрасно знает, что это не последняя война на Кавказе и в мире. В мире не бывает последней войны. А на Кавказе в широком военно-политическом смысле доминирует тот, кто владеет Шуши.

"Понятно, что в этом смысле речь идет не о безусловном абсолютизме, а о стратегическом балансе сил. И в любой системе безопасности нет абсолютных отношений, а есть стратегические отношения. В этом смысле, Шуши является основной точкой этих стратегических отношений во всей арцахской военно-политической зоне, в частности, и на Кавказе в целом. И в этот момент наша героическая армия, прекрасно себя проявила, это одна из лучших армий в мире", - отметил политолог.