Воскресенье, 8 Ноября 2020 12:22

АрмИнфо. Идут тяжелые и решающие бои за Шуши. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Победы нашим героям", - написал представитель МО РА.

В то же время, как сообщила пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян, подразделения Армии обороны Карабаха уничтожили на восточном направлении линии фронта два беспилотных летательных аппарата. БПЛА были уничтожены около 9:30 утра.