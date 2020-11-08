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 Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:47
Ани Мшецян

Президент Армении заявил, что не видит военного решения карабахского конфликта

Президент Армении заявил, что не видит военного решения карабахского конфликта

АрмИнфо.Турция своим участием в конфликте в Нагорном Карабахе дискредитирует блок НАТО. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" президент Армении Армен Саркисян.

Саркисян сообщил, что провел по этому поводу закрытые переговоры с генсеком НАТО  Йенсом Столтенбергом.

"Что он мне объяснял во время закрытых переговоров, к сожалению, сказать не могу. Но можете быть уверены, что я вопрос поставил ребром, потому что мне непонятно, как это возможно, что страна-участник НАТО может использовать оружие НАТО, воюют офицеры, обученные в НАТО, применяется тактика НАТО против Нагорного Карабаха. Где Карабах, а где НАТО? Вопросы были поставлены конкретно, я получал ответы, о которых более-менее  знал, но этот разговор должен был состояться", - заявил президент Армении.

Также Саркисян подчеркнул, что не видит военного решения карабахского конфликта. "30 лет назад то же самое говорили, у Азербайджана было преимущество, все говорили, что они будут решать проблему военным путем, но все закончилось мирными переговорами", - отметил он.

 

Саркисян подчеркнул, что к заявлениям о военном решении конфликта относится скептически. "В мире в принципе нет решения проблем военным путем, посмотрите на историю. Всегда приходилось садиться за стол переговоров и договариваться о будущем. Думаете, карабахцы забудут? Они живут на этой территории несколько тысяч лет, они видели более агрессивных завоевателей, начиная от Великих монголов, заканчивая турками-сельджуками. Нет военного решения, есть только переговоры", - сказал президент Армении.  Также президент коснулся причины, по которой мирные переговоры были сорваны. По словам Саркисяна, война в Нагорном Карабахе не прекращается по вине Турции.  "Все эти попытки (установления мира - ред.) со стороны Российской Федерации, Франции, США, потом в Женеве встречались министры, закончились неудачно по очень простой причине.  Кроме сторон конфликта - Республики Арцах и Азербайджана - есть и третий участник, который не заинтересован в перемирии. Это Турция", - подчеркнул Саркисян.  По его словам, отношения руководителей Турции и Азербайджана имеют очень долгую историю. "Заинтересованность Турции была очевидна - арцахская война, к сожалению, не единственное место, где Турция создала нестабильность. Она делает все, чтобы разрушить все возможные статусы-кво.  Посмотрите, вначале они были в Египте, потом в Ливии, потом Ирак. Они говорят о территориальной целостности Азербайджана, но сами вошли в Ирак, там никто не обращал на это внимания, не посмотрели и на территориальную целостность Сирии, вошли туда. Это очень странно выглядит. Это амбиции стать большим региональным игроком", - заявил Саркисян.  Как пояснил президент, в Азербайджане у Турции несколько интересов. "Во-первых, показать младшему брату, что "вы не можете сами, я для вас решу". Такой "сервис" имеет цену, которая состоит в том, что Турция там и останется, и энергетика - газопроводы, нефтепроводы с Каспия в Европу - будут под ее контролем, и Европа будет заложником.  Ну и беженцы, в основном из Сирии. В Турции  4 млн беженцев, это огромное влияние на Европу. 4 млн беженцев стоят на границе с Европой. Европа платит большие деньги - порядка 6 млрд евро, чтобы они оставались в Турции", - подчеркнул он.


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