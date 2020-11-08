Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:34

АрмИнфо. Непрекращающиеся бомбардировки городов Нагорного Карабаха не получили никакого международного отклика. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, чем объяснить обстрелы Гянджи и других городов, а также применение кассетных бомб по мирным поселениям в Азербайджане.

Как отметил Никол Пашинян, когда в городах Азербайджана происходят взрывы, правительство Азербайджана отправляет аккредитованных там послов, журналистов на место происшествия, и показывает им. "Но никаких дипломатических представителей не было в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни или Аскеране - я говорю о городах Карабаха и не говорю еще о других селах, - и они не видели, что там происходит. Зарубежные журналисты тоже с трудом посещают эти города, а они сегодня фактически полуразрушены. Что касается азербайджанских городов, хочу сказать, что, во-первых, непрекращающиеся бомбардировки городов Нагорного Карабаха не получили никакого международного отклика, абсолютно никакого. Т.е. никто даже не пытался остановить эти бомбардировки, и Армия обороны Нагорного Карабаха, имея также законные военные цели в некоторых населенных пунктах или районах, нанесла ответные удары", - заметил глава армянского правительства.

Отвечая на вопрос о возможности встречи с Алиевым, Никол Пашинян отметил, что говорить о переговорах в условиях войны нормально, но нереалистично. По сути, условия переговоров были обсуждены и согласованы в Московском заявлении от 10 октября, которое позже было подтверждено. Московское заявление было принято при посредничестве президента России, затем при посредничестве президентов Франции и США оно было подтверждено. И там четко прописана программа, которая, по сути, согласована. "Я имею в виду, если есть согласованные пункты, какой смысл выдвигать друг другу условия, ведь, в конце концов, оно [заявление - ред.] было принято совместно? Т.е. уже не нужно выдвигать никаких условий. Условия там уже прописаны, и мы сочли их приемлемыми.

Никол Пашинян указал на правильность формата Минской группы ОБСЕ для поиска решения вопроса. По его словам, это единственный формат, в рамках которого может быть обсужден и решен этот вопрос. "Это не означает, что международное сообщество не должно поддерживать сопредседателей Минской группы. Конечно, международное сообщество должно поддержать, но формат обсуждений - это Минская группа.

"Нам нужно сделать так, чтобы миротворцы действительно внесли стабильность, а не беспокойство и нестабильность. Я считаю, что российские миротворцы - самые подходящие и правильные игроки в этом процессе. А в связи с Евросоюзом я уже много раз говорил, во многих интервью я выражал свое мнение, что Европейский союз, да, может помочь процессу, четко указав, кто инициировал эту войну, четко констатируя факт переброски наемников в регион. Кстати, у нас уже есть взятых Армией обороны Нагорного Карабаха в плен два наемника, и они в своих показаниях очень четко рассказали, какие процессы происходили: это очень важная содержательная сторона.

Например, у одного из этих наемников четырехлетнее образование, другой наемник вообще безграмотен, то есть не умеет ни читать, ни писать. Этих людей привезли из подконтрольных Турции территорий в Сирии, и это явление, когда, по сути, безграмотных, не знающих букв людей привозят, внедряют в них какие-то ценности, внушают, что здесь живут враги, которых...

Кстати, здесь есть интересный момент. Я хочу, чтобы мы все хорошо увидели эти параллели. Турция вербует этих людей с находящихся под ее контролем территорий Сирии, перевозит их на свою территорию, затем перебрасывает их из Турции в Азербайджан, после чего их отвозят в зону военных действий Нагорного Карабаха, обещая 2000 долларов в месяц и - это очень важный нюанс - награду тем, кто отрубит головы "неверующим", в размере 100 долларов за каждую голову.

Вы не видите никаких сходств с событиями, происходящими в других местах?

Именно поэтому, по моим оценкам, сейчас началась Третья мировая война, и это гибридная война, которая распространяется по всем направлениям. Эта война одинаково направлена против христиан, против мусульман и против евреев. Хочу прояснить, почему я считаю, что это направлено также против мусульман.

Потому что, прежде всего, во всем мире создается неправильный образ мусульман, и во-вторых, безграмотность не имеющих образования, не знающих букв и соответственно, извините конечно, имеющих очень узкий и ограниченный кругозор людей используется в узких политических, конкретных политических целях, и мы знаем, кто это организует.

Мы видим проявление этого же явления в Нагорном Карабахе, мы видим проявление этого же явления в Вене, Канаде, Франции, мы видим такие же явления с немного иными проявлениями в России. За последний месяц мы видели несколько сообщений о террористических группах, действующих на Северном Кавказе, которые были эффективно ликвидированы российскими правоохранительными органами. И, кстати, - что тоже очень важно и тоже доказывает, что эта война в равной степени направлена против мусульман - мы видим очень ценную реакцию ряда арабских стран на происходящее, мы видим очень ценную реакцию Исламской Республики Иран на происходящее, потому что присутствие этих людей в нашем регионе рассматривается Исламской Республикой Иран как угроза своей безопасности, многие арабские страны тоже видят такую же угрозу для себя", - подчеркнул Никол Пашинян.

Говоря о роли Ирана в процессе урегулирования, премьер-министр РА напомнил, что Иран - сосед Армении и Азербайджана. "Естественно, он заинтересован и обеспокоен этим процессом. Я уже сказал, что наша позиция заключается в том, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ

- это тот формат, где должен обсуждаться карабахский вопрос, но это не означает, что международное сообщество не должно поддерживать сопредседательство Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул глава правительства.