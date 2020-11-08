Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:30

АрмИнфо. Война всегда была целью Азербайджана, потому что Баку не был готов к компромиссному решению карабахской проблемы. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, компромисс означает, что ты должен отступить на шаг от своей максимальной планки. Самым ярким доказательством того, что Азербайджан не был готов к компромиссу, стал Казанский процесс 2011 года, когда на столе переговоров был документ, согласно которому армянская сторона согласилась передать 5 азербайджанских районов. В обмен Нагорному Карабаху придавался промежуточный статус, и окончательный статус в будущем должен был быть определен посредством референдума или плебисцита. И это, по словам Никола Пашиняна, была значительная уступка с армянской стороны, потому что она содержала большую неопределенность в плане безопасности армян Нагорного Карабаха. Но армянская сторона пошла на этот шаг, и документ был фактически согласован, был готов к подписанию, однако в последний момент Азербайджан отказался подписывать документ. И это не просто отдельный эпизод, а методика, поскольку то, что в рамках компромиссной логики начинает становиться приемлемым для Армении и Карабаха, сразу же становится неприемлемым для Азербайджана, и он продолжает ужесточать свою позицию. И азербайджанская формула всегда была такой. Азербайджан всегда готовился решить карабахский вопрос военным путем.

Премьер-министр РА напомнил, что в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе произошла провокация. Однако в результате этой провокации Азербайджан понял, что его вооруженные силы неспособны решить карабахский вопрос. Поэтому ему пришлось обратиться за помощью к наемникам и террористам. "И что случилось? Под предлогом военных учений с августа в Азербайджан были переброшены наемники и террористы с находящихся под контролем Турции сирийских территорий, большое количество военной техники, специалисты и военнослужащие Турции, после чего со стороны Азербайджана началась совместная атака", - подчеркнул глава армянского правительства.

Отвечая на вопрос о том, как объяснить заявление о том, что

"Карабах - это Армения, и точка", премьер-министр РА отметил, что

это связано с историей карабахского вопроса. "К сожалению, международное сообщество с какого-то момента "икс" утратило информацию о содержании карабахского вопроса. Между тем, в то время, когда возник карабахский вопрос, в Европе и во всем мире он рассматривался как проявление демократизации Советского Союза, которое привело к падению Берлинской стены. А карабахский вопрос возник с 1988 года, когда в Советском Союзе происходила горбачевская перестройка и демократизация. И карабахские армяне, которые всегда составляли 80 и более процентов населения Нагорно-Карабахской автономной области, решили воспользоваться предоставленной демократизацией возможностью и восстановить свои нарушенные права. Причем это происходило в рамках абсолютной мирной политической борьбы. О каких правах идет речь? В 1920-х годах, в процессе формирования Советского Союза, Нагорный Карабах с армянским населением более 80 процентов был включен в состав не Советской Армении, а Советского Азербайджана. И в 1988 году Верховный совет Нагорно-Карабахской автономной области принял решение о воссоединении с Советской Арменией, что было его легитимным правом. Аналогичное решение принял Верховный совет Армении. На эти абсолютно мирные и невооруженные политические решения Советский Союз и Азербайджан ответили насилием, организовав погромы армян сначала в Сумгаите, а затем в Баку. Армения ли Нагорный Карабах? Армения означает страну, в которой живут армяне, страну армян. И те, кто посетит Нагорный Карабах, увидит армянские церкви пятого и более поздних веков. Первая армянская школа была основана именно в Нагорном Карабахе, 80 и более процентов населения Нагорного Карабаха всегда были армяне. Если это провокация... В этом и вся проблема, что тот факт, что в Нагорном Карабахе живут армяне, Азербайджан всегда считал "провокацией", прибегая к агрессивным действиям, обстрелам населенных пунктов, они борются с этой "провокацией". Вообще, я вам скажу, что, возможно, само существование армян рассматривается некоторыми странами как "провокация", в том числе и Турцией, где в 1915 году в Османской империи произошел Геноцид армян, в ходе которого армяне были выселены с огромных территорий. По моей оценке, Турция вернулась на Южный Кавказ 100 лет спустя, чтобы продолжить эти действия. Однако это не просто антиармянская эмоциональная операция, а, по моему убеждению, проявление турецкой экспансионистской, имперской политики, потому что армяне Южного Кавказа являются последним препятствием Турции для продолжения этой экспансии на север, на восток и на юго-восток. Я рассматриваю это в контексте политики, которую Турция проводит в Средиземном море, в отношениях с Сирией, Ираком, Грецией и Кипром, а также в контексте тех поддерживаемых Турцией проявлений, которые мы наблюдаем в Европе", - сказал Никол Пашинян.