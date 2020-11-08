Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:28

АрмИнфо. Необходимость в проведении демократических реформ и борьбы с коррупцией увеличилась. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, он лично не удовлетворен результатами этой борьбы. "Но я также знаю, почему мы не были достаточно эффективными, потому что, по сути, в течение 20 и более лет коррупционной действительности создавались системы и механизмы для защиты коррупции. И да, мы постоянно видим, что эти существующие структуры мешают нам эффективно бороться с коррупцией, обеспечить необходимую скорость возврата украденных денег. Однако мы все равно решили, что не пойдем по не предусмотренному законом пути, мы пойдем по пути улучшения этой системы и законодательства, по пути реформ, что, понятно, затягивает этот процесс. Думаю, в обществе сформировалась борьба с коррупцией, потому что люди за это время видят проблемы, которые не решались много лет и их оценка сейчас однозначна: они не решаются из-за коррупции", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он добавил, что у Армении в этом вопросе нет альтернативы. "Да, мы должны бороться с коррупцией, мы должны строить демократию. Но вопрос номер один в нашей повестке сегодня - это агрессия против Нагорного Карабаха, которая, конечно, имеет компонент национальной безопасности, но я уверен, что, как я уже сказал, здесь есть также компонент международной безопасности, так как в этом процессе угрозу видит Россия, в этом процессе угрозу видит Исламская Республика Иран, в этом процессе угрозу видят арабские страны, угрозу видит Европейский союз, угрозу видят Соединенные Штаты. У этих стран много противоречий в отношениях, но, по крайней мере, в нынешней ситуации вовлеченность поддерживаемых Турцией наемников и террористов удостаивается одинаковой оценки со всех сторон. Следовательно, это вопрос повестки международной безопасности, и сегодня, конечно, мы делаем и будем делать все, чтобы не навредить демократии, но я не думаю, что военное положение - лучшая среда для демократии. Следовательно, мы должны сделать все, чтобы как можно раньше выйти из среды военного положения и вернуться к нормальной жизни, но, к сожалению, это зависит не только от нас, но, тем не менее, мы сделаем для этого все, что зависит от нас", - констатировал глава армянского правительства.