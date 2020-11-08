Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:25

АрмИнфо. Резкие повороты во внешней политике могут быть очень опасными. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, что несколько лет назад, будучи

членом оппозиции, он выступал против членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

"Да, я голосовал против вступления Армении в Евразийский экономический союз, но, во-первых, был эпизод в моей парламентской деятельности, когда я голосовал против процесса выхода Армении из Евразийского экономического союза. И во время революции я вместе с нашим народом решил, что после революции не будет геополитических поворотов. По сути, это результат нашего коллективного решения, и очень важно констатировать, что резкие повороты во внешней политике могут быть очень опасными. И да, сегодня мы являемся членом Евразийского экономического союза, и в прошлом году Армения председательствовала, я лично председательствовал в Евразийском экономическом союзе, и председательство в Евразийском экономическом союзе было достаточно эффективным, потому что мы подписали ряд новых соглашений. Но мы сотрудничаем также с Евросоюзом, наша демократическая повестка нисколько не изменилась", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что ту поддержку, которую Армения ожидает от России, страна получает. У армянской стороны нет никаких сомнений по поводу качества выполнения Россией своих обязательств по обеспечению безопасности и союзнических обязательств перед Арменией. "Но с другой стороны, мы понимаем, что Россия в первую очередь является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и имеет определенное обязательство по соблюдению нейтралитета в вопросе Нагорного Карабаха, а также имеет хорошие отношения с Азербайджаном. Конечно, это непростая ситуация, но мы удовлетворены качеством выполнения Россией своих обязательств перед Арменией", - сказал глава армянского правительства.

Никол Пашинян констатировал, что вопрос с размещением российских миротворцев в Карабахе для армянской стороны приемлем. "Вопрос здесь

не только и не столько политический, сколько практический, потому что, во-первых, Россия присутствует в регионе. Т.е. миротворцы предполагают оперативное реагирование. Россия присутствует в регионе, Россия знает регион, я могу даже говорить о вопросах языковой коммуникации, и, да, есть идеи, что в регионе могут быть миротворцы из разных стран, но есть разные вопросы, начиная с языковой коммуникации, нюансов знания региона и менталитета. Мы по-прежнему считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой эффективной в этом плане", - подчеркнул премьер-министр РА.

Говоря о возможности размещения в регионе турецких миротворцев, Никол Пашинян Пашинян напомнил, что Турция - это, фактически, страна, которая привозит террористов и наемников в регион, и трудно представить себе какой-либо мирный и, в частности, миротворческий процесс, осуществляемый такой страной.