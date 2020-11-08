Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:13

АрмИнфо.В ночь на 8 ноября с разной степенью интенсивности продолжались бои на всех направлениях фронта. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения Армии обороны нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения. В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА.

Параллельно с боевыми действиями противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

На рассвете наблюдается скопление техники и личного состава ВС Азербайджана на юго-восточном и северо-восточном участках фронта.

Подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией и принимают меры для подавления огня.