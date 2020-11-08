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АрмИнфо.В ночь на 8 ноября с разной степенью интенсивности продолжались бои на всех направлениях фронта. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения Армии обороны нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения. В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА.
Параллельно с боевыми действиями противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
На рассвете наблюдается скопление техники и личного состава ВС Азербайджана на юго-восточном и северо-восточном участках фронта.
Подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией и принимают меры для подавления огня.
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|Французские парламентарии призвали Макрона отказаться от нейтралитета и признать Арцах
|Президент Армении рассказал когда начались беды Арцаха
|Во Франции, Италии и Испании продолжается процесс признания Арцаха
|Фонд "1000 драм" начал процесс компенсации семьям погибших и раненных военнослужащих
|СНБ Армении представила имена некоторых наемников, участвующих в боях в Нагорном Карабахе
|В Гадрутском направлении фронта уничтожен "доблестный" полковник Теран Менсимов
|Бригадный генерал: Бронетанковые подразделения ВС Ирана размещены на границе с Азербайджаном и Арменией
|Вражеские силы продолжают нести серьезные потери в технике и живой силе в боях с АО Арцаха
|В Армении сохраняются высокие темпы распространения коронавируса и смертности от него
|Мишустин: Обострение конфликта в Нагорном Карабахе негативно сказалось на экономической активности государств СНГ
|ГСЧС: Город-крепость Шуши всю ночь находился под вражеским ракетным обстрелом
|АО Арцаха: Атаки противника по основным направлениям линии фронта продолжаются
|Посол Франции в Армении провел встречу с представителями движения "Голос Арцаха"
|В Арцахе опровергли информацию о ранении генерала Сейрана Оганяна
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|Мальян испанскому депутату: Арцах нуждается в привлечении специализированных международных гуморганизаций для преодоления последствий войны
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад об использовании Азербайджаном в Арцахе оружия массового уничтожения
|Армия обороны Арцаха уничтожила очередной вражеский БПЛА
|Представитель МО: Очевидно, что Азербайджан не руководит своими ВС
|Арцрун Ованнисян: Шуши наш, Шуши не падет
|Наира Зограбян на заседании ПАСЕ: Турецко-азербайджанский террористический тандем продолжает бомбить Арцах
|Американская компания Beringer AERO приостановила поставки комплектующих для турецких беспилотников
|Представитель МО: Каринтагцы вновь доказали, что являются героями
|Армен Саркисян: У нас есть самое могучее оружие - мы сами, наше единство
|СК Армении объявил в розыск трех граждан Сирии, участвующих в войне на стороне ВС Азербайджана
|Арцрун Ованнисян: Бои возле Шуши продолжаются
|Депутат парламента Испании вернулся из Арцаха, со свидетельствами попыток этнических чисток со стороны ВС Азербайджана
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|Премьер-министр и посол Италии в Армении обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами
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