Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:13

АрмИнфо.И Европейский Союз, и Турция знают, что переговоры о присоединении ни к чему не приведут. Об этом немецкой ежедневной газете Die Welt заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Он добавил, что не видит присоединения Турции к блоку стран ЕС в ближайшие 30 лет. "В течение долгого времени Австрия придерживалась мнения, что уже замороженные переговоры о присоединении должны быть прекращены полностью", - сказал Шалленберг, указав на последний отчет Комиссии ЕС о ходе работы по Турции, который показал значительное снижение соблюдения Анкарой критериев Копенгагенского соглашения. По словам министра, вместо переговоров о присоединении ЕС должен теперь начать работу над индивидуальным партнерством, которое будет служить интересам обеих сторон. Шалленберг также рассказал о действиях Турции в восточном Средиземноморье, где Турция, Кипр и Греция находятся в напряжении, которое длилось несколько месяцев из-за прав на природные ресурсы и территориальные воды. По словам Шалленберга, единственный способ решить проблемы, связанные с природным газом и морскими границами, - это путь переговоров или обращение в Международный суд, а не военными средствами. "Мы не должны проявлять наивность или позволять обмануть себя уловками (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.)", - заявил министр.

Министр сказал, что нет сомнений в поддержке Австрией Греции и Кипра в восточном Средиземноморье, добавив, что с другой стороны, необходимо сделать все для проведения переговоров.

Говоря о недавних атаках в австрийской столице, Шалленберг призвал к улучшению коммуникации и связи между Европой и ее международными партнерами для выявления и отслеживания потенциальных угроз. "У террористов очень хорошие связи, мы должны быть еще лучше связаны", - сказал он, добавив, что политическому исламу нет места в Европе. "Это борьба между людьми, которые верят в мир, демократию, права и достоинство каждого человека, и теми немногими, кто этого не делает", - подчеркнул австрийский министр.