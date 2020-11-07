Суббота, 7 Ноября 2020 22:59

АрмИнфо.Армянская Ассамблея Америки поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, а Камалу Харрис - вице-президента, при этом призвав расследовать влияние Турции и Азербайджана на Соединённые штаты.

Так, в заявлении ААА от имени ее сопредседателей Энтони Барсамяна и Вана Крикоряна, в частности, говорится:

«Мы поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с их победой на выборах, и желаем всего наилучшего президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу».

При этом в Армянской Ассамблее Америки констатировали, что эти выборы были упорными.

«Мы присоединяемся к тем, кто призывает Соединенные Штаты объединиться после выборов в позитивном духе на благо всех американцев. Пока глаза всего мира были прикованы к этим выборам, американцы армянского происхождения и наши друзья пытались остановить геноцид, который осуществляют режимы Алиева и Эрдогана при поддержке джихадистов в отношении Армении и Арцаха. Мы молимся за мир.

Мы надеемся, что это изменение в администрации приведет к расследованию тайного влияния Турции и Азербайджана на Соединенные Штаты в последние годы», - говорится в заявлении ААА.

В армянской организации вновь напомнили об угрозе, которую несут Турция, Азербайджан и их приспешники - ИГИЛ для региональной стабильности , а также необходимости на этом фоне обеспечить защиту христиан и других национальных меньшинств.

В ААА добавили, что вопросы, поднятые сегодня являются императивом дня, ярким свидетельством этому является агрессия, развязанная Азербайджаном при поддержке Турции и наемников в отношении Арцаха.

«Мы воодушевлены не только записями Джо Байдена и Камалы Харрис, но и заявлениями, которые они сделали во время своей карьеры и повторили во время предвыборной кампании по части признания администрацией Геноцида армян, обеспечения соблюдения статьи 907 Закона о поддержке свободы, а также прекращения игнорирования деструктивного поведения Турции и Азербайджана, построения прочного партнерства между американским и армянским народами», - подчеркнули в Ассамблее.

В ААА также напомнили, что при Трампе в 2019 году обе палаты Конгресса приняли исторические резолюции по признанию Геноцида армян в Османской империи. Однако, были и негативные моменты, в частности, администрация Трампа позволила режиму Эрдогана нанести ущерб интересам безопасности США и правам человека во всем мире; кроме того коррумпированному режиму Алиева с 2018 года было направлено более 100 миллионов долларов на сферу обороны, и которое использовалось против армян-христиан; приостановила статью 907, запрещающая военную помощь Азербайджану; и разрешила Алиеву и Эрдогану импортировать наемников-джихадистов и помогать врагам Америки без последствий.

«Соединенные Штаты должны предпринять решительные шаги сейчас, прежде чем погибнет еще больше ни в чем не повинных людей. Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты оказать полное экономическое и дипломатическое давление на Азербайджан и Турцию. Мы полностью согласны с избранным президентом Байденом в отношении раздела 907 Закона о поддержке свободы. Раздел 907 должен быть полностью соблюден, чтобы предотвратить передачу военной помощи и помощи в сфере безопасности коррумпированному династическому диктатору, подобному Алиеву, который продолжает использовать доллары американских налогоплательщиков для совершения злодеяний в отношении прав человека. Нет оправдания обстрелам школ, церквей и больниц или использованию белого фосфора в чувствительных экологических экосистемах. Турция также должна быть подвергнута санкциям за ее активную роль в поддержке азербайджанских вооруженных сил, включая вербовку, транспортировку и размещение наемников-джихадистов в зону конфликта. Политика США в отношении Турции требует тщательной переоценки ", - подытожили в ААА.

Ранее американский телеканал FOX News, ориентирующийся на республиканскую аудиторию, вслед за ABC News, CNN, AP и NBC объявил о победе Джо Байдена на президентских выборах.

Тем не менее, официальный подсчет голосов еще не завершился. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.