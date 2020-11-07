Суббота, 7 Ноября 2020 22:57

АрмИнфо. На прилегающих к Шуши участках, по направлению к дорогам противнику удалось приблизиться, и бои не прекращаются ни днем, ни ночью. Об этом в ходе брифинга 7 ноября заявил представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.

«Вчера я сказал, что мы защитили Шуши, но как видно, противник привлекает новые силы и средства, чтобы реализовать свой план по захвату Шуши. Наши войска упорно сопротивляются на фронтах, нанося противнику значительные потери. Но бои идут тяжелые и упорные», - рассказал он.

По словам Ованнисяна, во время тяжелых боевых действий в окрестностях Шуши и на прилегающих направлениях, когда армянский солдат борется до конца, единственным долгом общественности должно быть безоговорочное доверие армянскому воину. В этой связи он в очередной раз подчеркнул неуместность каких-либо панических настроений.

«Сегодня много разговоров об эвакуации, об отступлении. Ничего, мы сопротивляемся героически, даже если отступаем. Армия должна сохранять боеспособность, чтобы своим сопротивлением могла вести победные бои», - сказал представитель Минобороны РА.

Вместе с тем, Ованнисян сообщил, что бои идут также в направлении Мартуни, где противник пытался атаковать с применением бронетехники, однако потеряв несколько единиц, отступил. К югу от Бердзора, по его словам, также шли бои. «Попытки противника продвинуться вперед были тщетны. Наши подразделения сумели улучшить свои позиции в этом направлении», - заявил Ованнисян.

На других участках активных боевых действий не было, но в течение всего дня, как в направлении позиций, так и населенных пунктов использовалась в небольших объемах артиллерия. «В данный момент наши войска воюют за Шуши. И долг каждого из нас доверять нашей Армии, чтобы Шуши выстоял», - подчеркнул он.

Говоря о приграничной зоне, представитель Минобороны сообщил, что в целом ситуация спокойная. «Случаи артобстрелов и небольшие разведывательные попытки были зарегистрированы в Тавуше и Карвачаре. Однако тяжелые бои там не велись», - заключил Ованнисян.