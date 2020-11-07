Суббота, 7 Ноября 2020 21:34

АрмИнфо. Палата адвокатов РА, в сотрудничестве с Министерством обороны РА, взяла на себя обязательство содействовать членам семей погибших во время боевых действий военнослужащих в вопросе сбора необходимых документов и представления их в МО для получения компенсации от Фонда страхования военнослужащих. Об этом сообщает Палата адвокатов РА.

Для получения консультаций по порядку возмещения и получения необходимых документов члены семьи погибшего военнослужащего, являющиеся бенефициарами (родитель, жена/муж, ребенок), могут обратиться в Канцелярию общественного защитника Палаты адвокатов РА в Ереване, по адресу: ул. Закяна, дом 7-2, а также в соответствующие канцелярии в областях.

Сообщается, что юридическая консультация будет предоставлена на бесплатной основе.

Отметим, что сегодня Минобороны РА сообщило, что процедура выплаты компенсации семьям погибших или раненных военнослужащих, при отражении вражеской агрессии уже началась.