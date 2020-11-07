Суббота, 7 Ноября 2020 20:46

АрмИнфо.На северном фланге фронта – в направлении Мартуни идут тяжелые бои. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

При этом он добавил, что на юге от Шуши у армянских войск есть успехи. «Так, что если где-то тяжелая ситуация, это не означает, что некоторые должны поднимать шум, говорить об отрицательных явлениях», - написал Ованнисян.