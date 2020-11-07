Суббота, 7 Ноября 2020 19:12

АрмИнфо.Никакие потери, никакие отступления не говорят о поражении. Ничего не потеряно пока твое сознание борется. Об этом на своей странице в фейсбуке написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В этой связи он отметил, что в окрестностях Шуши бои продолжаются. При этом он призвал воздержаться от ненужных обсуждений. «Если верить , доверять нашим войскам, поверить всем безоговорочно, все равно на последнем холме, у последней черты мы победим», - подчеркнул Ованнисян.

Отметим, что несколько ранее представитель Минобороны опроверг информацию о якобы его предстоящей поездке в США для участия в телемарафоне Всеармянского фонда «Айастан».