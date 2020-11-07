Суббота, 7 Ноября 2020 19:02

АрмИнфо. Вражеские силы обстреливают Степанакерт из реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч». Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«Сведений о пострадавших пока нет», - говорится в источнике. Также сообщается, что из-за повреждения ряда домов, которые находятся под угрозой обрушения, спасатели проводят работы по обеспечению безопасности.

Отметим также, что несколько ранее глава Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян призвал граждан, временно выехавших из Арцаха, не поддаваться панике. «Все под контролем», - написал депутат.