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АрмИнфо. Вражеские силы обстреливают Степанакерт из реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч». Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
«Сведений о пострадавших пока нет», - говорится в источнике. Также сообщается, что из-за повреждения ряда домов, которые находятся под угрозой обрушения, спасатели проводят работы по обеспечению безопасности.
Отметим также, что несколько ранее глава Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян призвал граждан, временно выехавших из Арцаха, не поддаваться панике. «Все под контролем», - написал депутат.
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|Фонд "1000 драм" начал процесс компенсации семьям погибших и раненных военнослужащих
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|АО Арцаха: Атаки противника по основным направлениям линии фронта продолжаются
|Посол Франции в Армении провел встречу с представителями движения "Голос Арцаха"
|В Арцахе опровергли информацию о ранении генерала Сейрана Оганяна
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|Армия обороны Арцаха уничтожила очередной вражеский БПЛА
|Представитель МО: Очевидно, что Азербайджан не руководит своими ВС
|Арцрун Ованнисян: Шуши наш, Шуши не падет
|Наира Зограбян на заседании ПАСЕ: Турецко-азербайджанский террористический тандем продолжает бомбить Арцах
|Американская компания Beringer AERO приостановила поставки комплектующих для турецких беспилотников
|Представитель МО: Каринтагцы вновь доказали, что являются героями
|Армен Саркисян: У нас есть самое могучее оружие - мы сами, наше единство
|СК Армении объявил в розыск трех граждан Сирии, участвующих в войне на стороне ВС Азербайджана
|Арцрун Ованнисян: Бои возле Шуши продолжаются
|Депутат парламента Испании вернулся из Арцаха, со свидетельствами попыток этнических чисток со стороны ВС Азербайджана
|Из Абхазии в Арцах направилась первая группа добровольцев
|Премьер-министр и посол Италии в Армении обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами
|Арман Татоян представил послу Швеции в Армении факты о зверствах ВС Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха
|Ален Симонян: Ереван готов показать послам плененных в Карабахе террористов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Араик Арутюнян провел встречу с парламентскими фракциями Арцаха
|В сети появилась очередная дезинформация Азербайджана, сообщающая о том, ВС АР якобы вошли Шуши, но миф был сразу же развенчан
|Умер Михаил Жванецкий
|ABC (Испания): в Испании был король из Армении
|Туркменистан выступает за многовектроное сотрудничество с участием Содружества Независимых Государств
|Заседание Совета Глав Правительств СНГ прошло в формате видеоконференции
|Вице-премьер: Армения выражает свою готовность углублять сотрудничество в программах по развитию высоких технологий в рамках СНГ
|Армен Саркисян и Винченцо Дель Монако обсудили ситуацию в зоне арцахского конфликта
|Городской совет Сан-Себастьяна призвал Азербайджан прекратить агрессию против Арцаха
|Путин вновь обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Карабаха
|Вице-премьер Армении на заседании СГП СНГ: <На глазах у всех Азербайджан становится плацдармом для просачивания террористов и их идеологии на пространство СНГ>
|Посольство Армении в России предоставило график чартеров из Москвы в Ереван
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|Семьи пропавших в Арцахе сирийских боевиков обратились к Эрдогану
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