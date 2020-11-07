Суббота, 7 Ноября 2020 18:56

АрмИнфо. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в хоте состоявшегося по инициативе французской стороны телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Кремль, при обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии.

Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтверждён обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.

В связи с недавними террористическими актами во Франции, с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Стоит заметить, что сегодня чешские таможенники задержали на своей границе 48 нелегалов из Турции и Сирии. 47 из задержанных – мужчины. Они скрывались в фуре, по бумагам перевозившeй стройматериалы.