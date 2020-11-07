Суббота, 7 Ноября 2020 16:56

АрмИнфо. Армянская община Дамаска, невзирая на сложную ситуацию в Сирии, в рамках инициативы <Мы и наши границы. Все для Арцаха> перечислила на счет Всеармянского фонда <Айастан> сумму эквивалентную $25 тыс. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Фонда Айкак Аршамян.

<Наше почтение вам, дорогие соотечественники>, - написал он.

Отметим, что по последним данным на счет Всеармянского фонда <Айастан> в общей сложности уже перечислено $164,954,688.71.-