Суббота, 7 Ноября 2020 16:44

АрмИнфо.ЕС выделил дополнительно 400 000 евро в виде гуманитарной помощи для удовлетворения самых насущных потребностей гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него. Об этом говорится на сайте Восточного соседства ЕС (https://www.euneighbours.eu/).

Благодаря этой экстренной поддержке Международные федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Красный Крест Армении и Красный Полумесяц Азербайджана доставят продукты, одеяла, предметы гигиены и другую необходимую помощь гражданским лицам, которые были вынуждены бежать по причине конфликта.

Сообщается, что начала октября, когда начались боевые действия, чрезвычайная гуманитарная помощь ЕС достигла 900 000 евро.