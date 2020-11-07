Суббота, 7 Ноября 2020 16:20

АрмИнфо.Тегеран ожидает от вовлеченных сторон ответа по части предложенного Ираном мирного плана по разрешению нагорно- карабахского конфликта.

Так, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, возвращаясь из Венесуэлы, в беседе с журналистами отвечая на вопрос о возможном посредничестве иранской стороны в карабахском урегулировании напомнил, что спецпосланник президента Аббас Аракчи уже посетил Баку, Ереван, Анкару и Москву, где детально представил предложение о посредничестве.

"Наше предложение, где детально представлены шаги, которые необходимо предпринять, находится на столе и рассматривается двумя

странами и их соседями, Турцией и Россией, и мы ждем их ответа", - сказал Зариф, которого цитирует isna.ir.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана прокомментировал позицию страны по ситуации вокруг Карабаха и то, как этот вопрос влияет на стабильность Ирана. Он в частности, заявил: "Это происходит на наших границах. Мы ясно дали понять, что оккупация недопустима и изменение международных границ недопустимо. Однако, нас в первую очередь беспокоят человеческие жертвы и ущерб, который нанесен гражданскому населению. Мы также обеспокоены появлением экстремистских организаций на месте конфликта и их участием в боевых действиях. Это угроза не только Ирану, но и всему миру и стабильности в регионе. Поэтому мы считаем, что этой войне необходимо положить конец"