Суббота, 7 Ноября 2020 16:14

АрмИнфо.На специальном счету Министерства финансов НКР в поддержку Арцаха на текущий момент собрано 3,450,670,446.6 драмов. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Кроме того, согласно источнику, пожертвования, поступившие на счет Всеармянского фонда <Айастан> достигли $164,954,688.71.

Отметим, что сбор средств в поддержку Арцаха продолжается. В частности, средства на счет Всеармянского фонда можно перечислить, перейдя по следующей ссылке: https://www.himnadram.org/ru .

Для пожертвований на счет Министерства финансов Арцаха можно воспользоваться следующими реквизитами:

ЗАО <Арцахбанк>

Для драмовых переводов:

Номер счета: 22300612211100

Для российских рублей:

Банк-корреспондент: ПАО <<Сбербанк>>

БИК 044525225,ИНН 7707083893,

Кор. счет 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)

SWIFT: SABRRUMM012

Банк получателя: ЗАО <Арцахбанк> Армения

Счет ЗАО <Арцахбанк> в ПАО <Сбербанк>: 30111810000000000307

SWIFT: ARTSAM22

Получатель: Министерство Финансов РA

Счет получателья: 22300400153100 Росс.руб ЗАО <Армбизнесбанк>

Для драмовых переводов:

Номер счета: 1150009402682680

Для российских рублей:

Банк-корреспондент: Открытое Акционерное Общество <Сбербанк России> Ул.Вавилова, д.19, г. Москва, Россия, 117997

К/с 30101810400000000225

В ОПЕРУ Московского ГТУ Банк России

БИК 044525225

ИНН 7707083893

Банк получателя: ЗАО <АРМБИЗНЕСБАНК>

РА, Ереван, ул.Налбандяна 48

КИО 12919

КПП 775087001

Счет банка получателя

В банк корресп.: RUB 30111810300000000609

Получатель: AR MINISTRY OF FINANCE

Счет получателя в банке получателя: 1150003284314393

Назначение платежа: Финансовая помощь "Мы и наши границы" Для американских долларов:

Intermediary Bank: SWIFT: RZBAATWW

RAIFFESENBANK INTERNATIONAL AG

Vienna,Austria

Beneficiary`s Bank: SWIFT: ARMNAM22

ARMBUSINESSBANK

48 Nalbandyan st.

Yerevan, Armenia

Corr.Acct Numb.:7055093413

With Intermediary bank

Beneficiary: AR MINISTRY OF FINANCE

USD Account Number 1150003786006054

with ARMBUSINESSBANK

Details of payment: Donation "We and our borders"

Для евро:

Intermediary Bank: SWIFT: RZBAATWW

RAIFFESENBANK INTERNATIONAL AG

Vienna,Austria

Beneficiary`s Bank: SWIFT ARMNAM22

ARMBUSINESSBANK

48 Nalbandyan st.

Yerevan, Armenia

Beneficiary: AR MINISTRY OF FINANCE

EUR Account Number 1150016229989989

with ARMBUSINESSBANK

Details of payment: Donation "We and our borders"