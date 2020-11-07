АрмИнфо.На специальном счету Министерства финансов НКР в поддержку Арцаха на текущий момент собрано 3,450,670,446.6 драмов. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
Кроме того, согласно источнику, пожертвования, поступившие на счет Всеармянского фонда <Айастан> достигли $164,954,688.71.
Отметим, что сбор средств в поддержку Арцаха продолжается. В частности, средства на счет Всеармянского фонда можно перечислить, перейдя по следующей ссылке: https://www.himnadram.org/ru .
Для пожертвований на счет Министерства финансов Арцаха можно воспользоваться следующими реквизитами:
ЗАО <Арцахбанк>
Для драмовых переводов:
Номер счета: 22300612211100
Для российских рублей:
Банк-корреспондент: ПАО <<Сбербанк>>
БИК 044525225,ИНН 7707083893,
Кор. счет 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
SWIFT: SABRRUMM012
Банк получателя: ЗАО <Арцахбанк> Армения
Счет ЗАО <Арцахбанк> в ПАО <Сбербанк>: 30111810000000000307
SWIFT: ARTSAM22
Получатель: Министерство Финансов РA
Счет получателья: 22300400153100 Росс.руб ЗАО <Армбизнесбанк>
Для драмовых переводов:
Номер счета: 1150009402682680
Для российских рублей:
Банк-корреспондент: Открытое Акционерное Общество <Сбербанк России> Ул.Вавилова, д.19, г. Москва, Россия, 117997
К/с 30101810400000000225
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банк России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Банк получателя: ЗАО <АРМБИЗНЕСБАНК>
РА, Ереван, ул.Налбандяна 48
КИО 12919
КПП 775087001
Счет банка получателя
В банк корресп.: RUB 30111810300000000609
Получатель: AR MINISTRY OF FINANCE
Счет получателя в банке получателя: 1150003284314393
Назначение платежа: Финансовая помощь "Мы и наши границы" Для американских долларов:
Intermediary Bank: SWIFT: RZBAATWW
RAIFFESENBANK INTERNATIONAL AG
Vienna,Austria
Beneficiary`s Bank: SWIFT: ARMNAM22
ARMBUSINESSBANK
48 Nalbandyan st.
Yerevan, Armenia
Corr.Acct Numb.:7055093413
With Intermediary bank
Beneficiary: AR MINISTRY OF FINANCE
USD Account Number 1150003786006054
with ARMBUSINESSBANK
Details of payment: Donation "We and our borders"
Для евро:
Intermediary Bank: SWIFT: RZBAATWW
RAIFFESENBANK INTERNATIONAL AG
Vienna,Austria
Beneficiary`s Bank: SWIFT ARMNAM22
ARMBUSINESSBANK
48 Nalbandyan st.
Yerevan, Armenia
Beneficiary: AR MINISTRY OF FINANCE
EUR Account Number 1150016229989989
with ARMBUSINESSBANK
Details of payment: Donation "We and our borders"