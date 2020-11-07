Суббота, 7 Ноября 2020 16:12

АрмИнфо. Канада работает с союзниками, чтобы остановить иностранное вмешательство в Арцахе и призвать внешние силы держаться подальше от конфликта. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Он отметил, что провел теплую беседу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. "Необходимость прекращения огня в Нагорном Карабахе является неотложной, и предоставление гуманитарной помощи является приоритетом.

Мы работаем с союзниками, чтобы остановить иностранное вмешательство и призвать внешние силы держаться подальше от конфликта и положить конец жертвам среди гражданского населения", - написал глава МИД Канады.