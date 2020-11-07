Суббота, 7 Ноября 2020 15:13

АрмИнфо. Падение Арцаха принесет беды в Россию и не только. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал публицист, член Всероссийской Ассоциации Международного права Денис Дворников.

Эксперт выразил негодование в связи с тем, что многие далеко не глупые люди, способные к анализу и прогнозам, равнодушно наблюдают за тем, как 150-тысячный христианский Арцах из последних сил бьется с многомиллионной неоосманской сворой, <усиленной> террористами. И это в том случае, продолжил эксперт, когда несколько лет назад Россия, вписалась в Сирию именно для того, чтобы не допустить разрастания той же матрицы головорезов.

<Обывателю настойчиво внушают, что война в Арцахе - <это не наш конфликт>. Через разные информационные отверстия в мозги засовывается жвачка о том, что мы слишком великие, чтобы делать выбор где-то там по ту сторону кавказского хребта>, - заметлил Дворников.

Он отметил, что сегодня весьма трудно представить возможные последствия происходящего. Эксперт добавил, что можно не любить руководство Армении, не понимать прелести древней армянской культуры, но нельзя объяснить глухоту самого главного инстинкта: защиты безопасности своих детей.

Он также задумался над тем, что пожелать "икорным" инструментам азербайджанской пропаганды, которые не из большой любви к этой стране и народу, сейчас активно тиражируют мягко сказать предвзятую информацию о ситуации вокруг конфликта. <Долго думал, что можно пожелать Коротченко, Журавлеву, Маркову и другим деятелям, которые в качестве мозгового лубриканта используют бакинский мазут. Я желаю, чтобы их дети, внуки и правнуки учились в азербайджанских школах и детских садах, чтобы наслаждались прелестями бытовой культуры азербайджанской глубинки во всех подробностях. Безвылазно. С полным погружением. Не как туристы на набережной Каспия с бутиками и осетриной, а по-настоящему. Понимаете, да?>, - подытожил российский эксперт.