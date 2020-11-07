Суббота, 7 Ноября 2020 15:12

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян принял представителей добровольческих отрядов армянской общины Абхазии, которые по зову Родины находятся в НКР. Об этом на своей странице в Фесбук сообщил сам Арутюнян.

"Парни приехали, прекрасно осознавая сложившуюся ситуацию, приехали сражаться со своими братьями плечом к плечу на поле боя, чтобы внести свой личный вклад в священное дело защиты Родины. В целом отрадно, что в эти дни к нам присоединяются наши соотечественники из диаспоры. И так, залогом нашего успеха в отражении натиска врага - быть надежным тылом друг для друга", - подытожил Арутюнян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, из Абхазии в Арцах направилась первая группа добровольцев.