Суббота, 7 Ноября 2020 14:52

АрмИнфо. Депутаты Национального собрания Франции написали письмо президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой отказаться от нейтралитета и признать Арцах. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил депутат НС Франции Ги Тесье

"39 депутатов Национального собрания Франции написали письмо президенту Макрону с просьбой отказаться от нейтралитета и признать Арцах. Только международное признание, подобное признанию провинций бывшей Югославии, в частности Косово, позволило бы Республике Арцах выйти из этой беззаконной зоны, которая лишает ее любой формы международной поддержки", - сообщил французский депутат.

Письмо завершается словами Обудсмена Арцаха Артака Бегларяна: "Я слеп, но действую, международное сообщество видит, но не действует".

Напомним, что ранее группа французских парламентариев инициировала и внесла в парламент резолюцию, с требованием признать независимость Арцаха.