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 Суббота, 7 Ноября 2020 14:44
Марианна Мкртчян

Президент Армении рассказал когда начались беды Арцаха

Президент Армении рассказал когда начались беды Арцаха

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в интервью авторитетному бельгийскому журналу La Libre Belgique  рассказал о боевых действия в Нагорном Карабахе, предыстории конфликта, дестабилизирующей роли Турции, ежедневных потерь в боях и российском факторе.

Так, на вопрос издания, как он относится к этой трагедии, Саркисян, в частности сказал:  "Каждый день мы теряем жизни, молодых людей, которые не станут отцами, художниками, учеными ... Это огромная трагедия. Эти жизни были потеряны, меж тем как возможно было мирное урегулирование конфликта, разработанное Минской группой ОБСЕ ( Соединенные Штаты, Франция и Россия). К сожалению, Азербайджан решил выйти из-за стола переговоров и прибегнуть к военному решению".

При этом президент Армении напомнил, что Карабах - историческая родина его жителей.  По его словам, эти люди были там тысячелетиями. "Они были там в 301 году и обратились в христианство. Они жили там, в своих горах, когда турки-сельджуки пришли из Средней Азии в XI веке. Они видели монгол  и Ленк-Темура, были частью Персии, затем Российской империи, но никогда Азербайджана", - сказал Саркисян, добавив, что всё проблемы возникли во время создания Советского Союза, когда товарищ Сталин отдал Нахиджеван и Арцах (Азербайджану).

По его словам, если вернуться к началу 20 века, то в Арцахе было от 350 000 до 360 000 жителей, из которых подавляющее большинство -  95% составляли армяне. "В то время Шуши был большим городом с 60-тысячным населением, в основном армянами. Он был меньше Тбилиси, но больше Еревана. В советские годы Карабах был автономной областью в составе Азербайджана. Нагорный Карабах имел самую высокую степень автономии в мире, поскольку она была гарантирована Советским Союзом. Это длилось 70 лет. Несмотря на это, от туда уехало более 200 тысяч человек. Почему? Потому, что не было армянских школ, потому что молодые люди не могли найти работу. Это была более- менее мирная этническая чистка.

Когда советская империя рухнула, люди захотели снова жить так, как жили тысячи лет.  Ответом Баку стали массовые погромы. Как ты можешь жить с людьми, которые тебя прогоняют? Нет доверия. Они (Азербайджан) говорят, что освободят Карабах, но от кого?" - задался вопросом президент Армении.

На уточнение, кто начал эту войну, Саркисян констатировал, что ответ логичен.

Он также указал на негативную роль Турции в развязанной агрессии. По словам президента Армении, если бы Турция не вмешалась, Нагорный Карабах и Азербайджан, вероятно, согласились бы на прекращение огня.

"У Турции гораздо более широкая повестка дня: Сирия, Ирак, Ливия, Египет, Восточное Средиземноморье. Она повсюду сеет нестабильность, тем самым нарушая статус-кво  с целью укрепления своей роли. Основная мишень - Европа. У Турции на руках много игральных карт. Одна из них

- энергетика. Турция была страной-покупателем энергии.  Теперь они хотят свою, под контрольную себе. И когда газ и нефть из Каспийского моря должны будут пойти в Европу, это будет через Трансанатолийский (TANAP), а затем Трансадриатический (TAP) трубопроводы. Турция хочет контролировать поток энергии из Каспийского моря в Центральную Азию. От него будут зависеть страны Центральной Азии, а также Южной Европы", - сказал глава РА.

Другая карта, по его словам, - это беженцы, которых четыре миллиона у европейских границ и Турция будет торговать с Европой, которая уже заплатила 6 млрд.

Саркисян добавил, что третьей картой являются террористы. "Кто вам сказал, что они (террористы, находящиеся в Азербайджане - ред.) не

могут сесть на другой самолет и улететь в Европу? Это еще один способ довести людей до крайностей. У Турции такая же повестка дня в Ливии: контролировать потоки энергии и контролировать двери африканской иммиграции в Европу.

Европа не понимает, что у нынешнего турецкого руководства совершенно иная повестка дня. Оно не хочет разделять ценности с ЕС, к примеру, такие как терпимость. Эти люди нетерпимы. Я говорю о лидерах, а не о турецком народе. 2007 году в Стамбуле был убит известный армянский журналист Грант Динк ... Сотни тысяч турок назвали себя Грантом Динком", - подчеркнул президент Армении.

На уточнение, какую роль может сыграть Россия в урегулировании конфликта, Саркисян отметил, что РФ играет важную роль в регионе, кроме того является  членом Минской группы ОБСЕ, имеет хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном.

По словам армянского президента, Россия в отличие от Турции, может быть посредником.  "Но Россия также понимает, что Турция должна сыграть свою роль. Если Турция воспользуется своим влиянием для давления на Азербайджан, можно будет установить режим прекращения огня", - сказал Саркисян.

В тоже время, отвечая на вопрос, в условиях боевых действий есть ли еще шанс на переговоры, Саркисян констатировал, что Армения до сих пор не признает независимость Арцаха по одной причине, она все еще видит свет в конце этого ужасающего тоннеля.   В этом контексте он добавил, что даже если армяне будут изгнаны из Арцаха, это не значит, что будет окончательное решение. "Во-первых, потому что они на протяжении всей истории противостояли всем. Во-вторых, не может быть окончательного решения, пока стороны не сядут за стол, чтобы подписать мирное соглашение и не пожать друг другу руки", - сказал он, в качестве примера приведя Геноцид армян в Османской империи. Президент отметил, что несмотря на отрицание Турцией тех событий, никто об этом не забыл, и сегодняшние потомки переживших геноцид армян, берут в руки оружие и добровольцами едут в Арцах воевать против Турции. При этом он еще раз подчеркнул, что людей можно выгнать, но память об этом  будет передаваться из поколения в поколение.

Он также согласился с необходимостью создания "зоны безопасности" вокруг Карабаха, заметив, что это классический способ разрешения конфликтов. Однако, по словам Саркисяна, сегодня первостепенная задача - это прекращение огня, поскольку силовое решение всё равно не приведет к окончательному разрешению конфликта, будут временные победы, но война будет продолжаться.

По словам Саркисяна, ключом для прекращения огня является восстановление доверия.

"В ходе переговоров можно достичь взаимного доверия. Я не переговорщик в Минской группе. Эта роль отведена премьер-министру, министру иностранных дел, но я надеюсь, что когда они вернутся за стол переговоров, они смогут восстановить взаимное доверие при поддержке международного сообщества и прийти к окончательному решению. Ни у кого не должно быть иллюзий, что любой вопрос можно решить силой", - заключил Саркисян. 


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