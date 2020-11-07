Суббота, 7 Ноября 2020 14:05

АрмИнфо.Фонд страхования военнослужащих (или фонд "1000 драм") уже начал процесс компенсации семьям погибших или раненных военнослужащих при отражении развязанной Азербайджаном войны. Об этом на своей странице в Фесбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом она добавила, что ограничений по срокам в подаче заявлений нет, средства не подлежать обложению.

Стоит также отметить, что Минобороны РА днями ранее предложило правительству изменить сумму сбора средств с работающих граждан, и в

место 1000 драм ежемесячно отчислять в фонд 3000 драм.

15 декабря 2016г. депутаты Национального Собрания Армении соотношением голосов 84 "за", 4 "против" и 1 "воздержавшийся" в третьем и окончательном чтении приняли проект "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения" с прилагаемым пакетом законопроектов. Как заявлял тогда автор инициативы - уже экс- глава Минобороны Армении Виген Саркисян, будут выплачиваться компенсации семьям военнослужащих, которые погибли или получили ранения в боевых действиях, при несении боевого дежурства на линии соприкосновения или при выполнении спецзаданий: единовременно от 5 до 10 млн. драмов и ежемесячно - от 200 до 300 тыс. драмов на протяжении 20 лет. Для реализации этого был создан специальный Фонд страхования военнослужащих, куда каждый трудоустроенный гражданин РА обязан перечислять ежемесячно 1000 драмов. Финансовые средства, необходимые для выплаты Фондом компенсаций, формируются также за счет выплат в ходе пользования услугами государственных или муниципальных органов (по 500 и 200 драмов за каждую услугу); за счет продажи специальных облигаций; за счет поступающих грантов, даров и пожертвований; за счет прибыли, получаемой в результате управления (в виде вложений) собранными средствами. Закон начал действовать с 2017 года и обратной силы не имеет. Все операции Фонда можно отследить на сайте https://www.1000plus.am/ru.