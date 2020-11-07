Суббота, 7 Ноября 2020 13:09

АрмИнфо.Служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила новые подробности об участии террористов в боях в Нагорном Карабахе

Так, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению СНБ РА, получены неопровержимые данные о том, что финансируемые Азербайджаном и Турцией наемники из террористических организациях "Ан-Нусра", "Султан Мурад>, "Хайят Тахрир аш-Шам", "Хурас ад-Дин" в сопровождении ВС Турции пересекли сирийску-турецкую границу. После этого они прошли спецподготовку на территории Турции и на самолетах были доставлены в Азербайджан для переброски в зону боевых действий для участия в агрессии против Арцаха.

"В частности, получены новые фактические доказательства того, что в качестве наемников в составе ВС Азербайджана в боевых действиях участвовали:

Абу Стеф аль-Хиндави - член так называемой Сирийской освободительной армии, которая находится под контролем Турции,

Ахмад ат-Тайеб - из Идлиба, учился в Алеппо, живет в Рейханлы, недалеко от турецко- сирийской границы,

- Абу Диаб Халаб.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, они объявлены в розыск", - сообщает СНБ РА.

В ведомстве также подчеркнули, что идентифицированы личности еще более 20 наемников. В их числе: Абу Араба Хасан, Абу Шахир Бзаан, Махмуд Абу Мухаммад, Хаммуд Телкин, Абу Башир Мааран. Эти и другие лица продолжают участвовать в боевых действиях против Арцаха.

"Информация об указанных лицах представлена международным организациям для получения дополнительной информации, а также для привлечения их к ответственности. Выявлены также источники финансирования террористов, способы вербовки и пути их переброски в Азербайджан. По показаниям задержанных в Арцаха двух террористов, получена дополнительная информация об их нахождении в Азербайджане. До боя наемники получали указание убивать все население в армянских селах. Им было обещано вознаграждение в размере 100 долларов за каждого обезглавленного армянина.

Семьи не всех убитых террористов получили компенсацию. Они не были проинформированы о гибели наемников, что вызвало возмущение террористов, которые находятся в Азербайджане.

Получены данные также о том, что после окончания боевых действий в Карабахе террористы не вернутся в Сирию. Они планируют найти способы незаконного проникновения в страны региона для осуществления терактов",- отмечается в сообщении СНБ РА.