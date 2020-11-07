Суббота, 7 Ноября 2020 13:06

АрмИнфо.Подразделения Армии обороны Арцаха на Гадрутском направлении фронта ликвидировали азербайджанского полковника Терана Менсимова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

Он напомнил, что два дня назад азербайджанцы распространили информацию о транспортировке своих спецназовцев из Нахиджевана на "материк" - в Азербайджан для борьбы с армянскими силами.

"Этот отряд возглавил полковник Теран Менсимов, который в августе этого года принял руководство азербайджано-турецкой группировки в ходе учений в Нахиджеване.

Менсимов был отправлен на тот свет всего через два дня после прибытия в Азербайджан. Информация об этом опубликована в лентах азербайджанских телеграмм-каналов", - отметил Синанян.