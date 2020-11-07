Суббота, 7 Ноября 2020 12:18

АрмИнфо.Бронетанковые подразделения ВС Ирана размещены на границе с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил Командующий штабом армии в северо-западном регионе Ирана, второй бригадный генерал Али Хаджилу

Он отметил, что армия ИРИ несет ответственность за защиту приграничных районов страны от любой агрессии противника.

Ссылаясь на последние столкновения между Арменией и Азербайджаном, генерал заявил, что сухопутные войска армии на северо-западе Ирана выполняют миссию по обеспечению безопасности и мира в регионе.

Он также сообщил, что штаб армии в северо-западном регионе уже направил ряд сил для наблюдения за этим районом, и в настоящее время в этой миссии принимают участие также бронетанковые силы региона, сообщает Mehr.

Иранская провинция Западный Азербайджан граничит с тремя странами: Азербайджаном, Турцией и Ираком. Региональный штаб иранской армии расположен в городе Урмия.