Суббота, 7 Ноября 2020 11:43

АрмИнфо.По положению на 11:00 7 ноября в Армении было зарегистрировано 2 476 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Согласно источнику, общее число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 104249. За сутки число выздоровевших достигло 1 476, а летальных исходов - 27. В целом в Армении от коронавируса скончалось 1 533 гражданина. Фактическое лечение на данный момент получают 39 055 пациентов.

Было зарегистрировано 6 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом, которые, скончались из-за иных болезней. Общее число подобных случаев достигло 403.

В общей сложности, в Республике было проведено 434 026 тестов на коронавирус, из коих положительный результат был зафиксирован у 104 249 граждан, число выздоровевших составило - 63 258.