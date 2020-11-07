Суббота, 7 Ноября 2020 11:42

АрмИнфо.Обострение конфликта в Нагорном Карабахе негативно сказалось на экономической активности государств - участников СНГ. Об этом в ходе выступления на заседании Совета глав правительств государств - участников СНГ заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

" Коронавирус - это общая беда. Распространение такого опасного заболевания повлияло на все сферы жизни. Это не лучшим образом отразилось и на наших экономиках. В государствах - участниках СНГ, как и во всём мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился товарооборот во взаимной торговле и в торговле с третьими странами.

Ситуация осложняется и другими факторами. Непростая обстановка в Белоруссии и Киргизии, обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают своё видение экономических процессов. Санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. И в этих условиях страны Содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнёрами. Россия настроена именно на это", - отметил Мищустин.

Он напомнил, что весной была утверждена Стратегия экономического развития Содружества на ближайшие 10 лет, в ходе текущего заседания рассмотрен проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа, который учитывает новые экономические реалии.

"Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными. Они охватывают весь спектр задач, которые стоят перед Содружеством, - от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций, о чём все коллеги говорили", - подытожил Мишустин.