Суббота, 7 Ноября 2020 11:26

АрмИнфо. В ночь с 6 на 7 ноября боевые действия по всем основным направлениям линии фронта продолжились.

Как сообщает пресс-служба АО Арцаха, наиболее интенсивные и ожесточенные бои шли в направлении Шуши-Каринтак.

"Армейские подразделения успешно пресекли многочисленные попытки вражеских атак, уничтожено большое число живой силы противника. В вышеуказанный период наибольшим образом отличились артиллерийские подразделения АО Арцаха. Оперативно-тактическая ситуация на всех направлениях линии соприкосновения осталась неизменной", - отметили в АО Арцаха, добавив, что без изменений осталась и тактика противника делать мишенью своих ударов мирные населенные пункты.

В ведомстве также добавили, что в юго-восточном и в южном направлениях собственными силами было уничтожено две единицы автотехники противника, перевозящий личный состав и 4 БПЛА.

"Атаки противника по основным направлениям линии фронта продолжаются. Подразделения АО предпринимают необходимые меры для их пресечения, выявления группировок противника и уничтожения огневых точек", - заключили в АО НКР.