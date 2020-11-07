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 Суббота, 7 Ноября 2020 11:26
Марианна Мкртчян

Посол Франции в Армении провел встречу с представителями движения "Голос Арцаха"

Посол Франции в Армении провел встречу с представителями движения "Голос Арцаха"

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот провел встречу с представителями инициативной группы движения "Голос Арцаха" ("Artsakh's voice matters").

В сообщении инициативы отмечается, что это был единственный случай, когда дело не дошло до митинга, и посол сам выразил желание встретиться с представителями движения, и обсудить все проблемы и трудности, с которыми сегодня сталкивается Арцах и живущие / эвакуированные армяне.

"Выдалось достаточно сложное и всеобъемлющее обсуждение, которое будет иметь продолжение. Мы продолжаем нашу борьбу за то, чтобы голос арцахской женщины был услышан во всем мире. О следующей демонстрации мы сообщим в ближайшее время", - говорится в сообщении движения.

Стоит также отметить, что посол Франции поделился этой публикацией в Фейсбук, написав, что двери посольства Франции всегда открыты для них.

Отметим, что инициативная группа уже провела акции протеста у офиса ООН в РА, офиса Евросоюза в РА, у посольств Германии и России в РА с требованием положить конец военной агрессии Азербайджана против Арцаха.


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