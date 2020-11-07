Суббота, 7 Ноября 2020 11:25

АрмИнфо. Генерал-полковник Сейран Оганян жив, здоров и полноценно выполняет возложенные на него обязательства. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель аппарата президента Арцаха Ваграм Погосян, опровергая распространяемую азербайджанской стороной дезинформацию о ранении генерала Оганяна.

<Азербайджанская пропагандистская машина распространяет очередную ложь. Конечно, у врага есть веские основания кричать об этом, потому что полученный от генерала Оганяна очередной урок был слишком болезненным. И я уверен, что это повторится>, - подчеркнул Погосян.

Напомним, что экс-министр обороны Армении, генерал-полковник Сейран

Оганян в Арцахской войне, развязанной 27 сентября ВС Азербайджана при безоговорочной поддержке Турции, занимается обороной города Шуши, за что получил личную благодарность со стороны президента Арцаха Араика Арутюняна.