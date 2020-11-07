Суббота, 7 Ноября 2020 10:24

АрмИнфо.Защитники прав человека Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад об использовании азербайджанскими вооруженными силами в Арцахе зажигательное, содержащее химические элементы (возможно, белый фосфор) оружие массового уничтожения.

Как сообщается в сообщении, поступившем в АрмИнфо, выводы внеочередного доклада основаны на доказательствах представленных в докладе (фотографии 18+ нательных ранений мирных жителей, отображение на карте и т.д.). Некоторые выводы основаны на исследованиях Военно-медицинского факультета Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци.

"Совместные исследования подтвердили, что зажигательное оружие применялось против гражданских объектов и лесов в Арцахе, что вызвало долгосрочные серьезные последствия для гражданского населения и окружающей среды.

Во многих случаях использования зажигательного оружия массового уничтожения (например, в общинах Ннги, Сгнах, Акнахпюр, Тагавард, Тог, Карин Так и.т.д.) леса расположены непосредственно возле населенных пунктов, например, даже на расстоянии 100 метров.

Следовательно, речь идет о неизбежном долгосрочном ущербе жизни и здоровью мирного населения. В результате совместной работы по сбору фактов Защитников прав человека выявлено, что почти во всех регионах Арцаха повреждено в целом около 1815 гектаров лесной территории. Учитывая особенности вида оружия, это число может увеличиваться, даже если оно больше не используется.

Кроме того, зафиксировоно, что в некоторых населенных пунктах (например, Ннги, Тагавард, Акнахбюр и т.д.) были разрушены жизненно важные объекты (например, газопроводы и т.д.).

Данный внеочередной доклад выявил по крайней мере следующие факты, независимо от использования вида оружия и конкретного типа химических элементов:

1) использованное оружие имеет характер массового поражения;

2) содержит химические элементы;

3) оружие применяется против лесов, вызывает массовые пожары и длительный серьезный ущерб окружающей среде;

4) по оценке специалистов, пожар вызванный применением этого вида оружия не тушится даже средствами пожаротушения или водой;

5) леса, в которых использовались данные вещества, находятся в непосредственной близости от населенных пунктов;

6) согласно отчету по сбору фактов, от вооруженных нападений азербайджанцев в лесах укрываются и мирные жители, которые, вероятно, пострадали от применения этого оружия.

7) использование этого оружия против гражданских объектов запрещено международным правом и может привести к военным преступлениям", - говорится в сообщении Омбудсменов.