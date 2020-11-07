Суббота, 7 Ноября 2020 10:23

АрмИнфо.. Подразделения противоздушной обороны (ПВО) Армии обороны Арцаха в районе 6:45 сбили очередной БПЛА противника. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, что по положению на 6 ноября с.г. число сбитых Армией обороны вражеских БПЛА достигло 257