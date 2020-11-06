Пятница, 6 Ноября 2020 22:31

АрмИнфо. Шуши наш, Шуши не падет. Операция «Гербагер» успешно продолжается. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян отметил, что если 8 мая 1992 года вошло в историю Армении как день освобождения Шуши, то эти дни войдут в историю как день блестящей обороны города.

“Сегодня был довольно напряженный и сложный день. Но наша артилерия, пехота и другие подразделения творили чудеса. Могу с уверенностью отметить, что на протяжении всей войны наша артиллерия еще не работала настолько блестяще как сегодня в Шуши”, - подчеркнул представил МО.

По словам Ованнисяна, сегодня армянская сторона с честью выполнила поставленную перед ней задачу. “Особую роль сегодня также сыграли ополченцы села Каринтаг. Они оказали поддержку Армии обороны, разгромив диверсионную группу врага. Ополчение многих окрестных сел и деревень помогли нам разгромить диверсионные группы врага”, - отметил он.

Представитель МО Армении добавил, что сегодня было уничтожино несколько диверсионно-разведывательных групп противника, наемников, их уничтожение продолжается. “Враг оставил десятки, если не сотни трупов в ущельях, ведущих к Шуши. Эти ущелья стали для них сущим адом. Сегодня мы уже показали кадры уничтожения их техники, скоро будут опубликованы дополнительные фото и видеоматериалы. Сейчас интенсивность боев спала”, - подчеркнул Ованнисян.

Также Ованнисян отметил, что уничтожение вражеских диверсионных групп идут также в Гадруде и прилегающим к нему селам.