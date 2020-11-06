Пятница, 6 Ноября 2020 21:07

АрмИнфо. <Пока мы обсуждаем различные вопросы европейской повестки дня, в Арцахе продолжают убивать детей и женщин, турецко-азербайджанский террористический тандем продолжает бомбить гражданские населенные пункты Арцаха - родильные дома, детские сады, продолжает применять оружие, запрещенное всеми международными конвенциями>, - заявила на заседании Постоянной комиссии по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской ассамблеи Совета Европы депутат НС РА Наира Зограбян.

Она обратилась к участникам заседания и призвала международные организации и ПАСЕ не хранить молчание, отметив, что из-за их молчания завтра их дети будут атакованы турецко- азербайджанским террористическим тандемом.

На заседании обсуждались гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном. Зограбян отметила, что <пока мы сейчас обсуждаем с вами эту поистине катастрофическую войну, солдаты продолжают гибнуть на передовой, турецко-азербайджанская террористическая тройка продолжает свое ужасное отношение к военнопленным. Я могла бы сейчас, прямо сейчас, показать вам кадры из азербайджанских СМИ, бесчеловечные пытки и унижения наших пленных солдат, но я не буду так жестока и пощажу вас. Однако у меня вопрос к вам, дорогие коллеги, пытался ли кто-нибудь из вас представить себя на месте родителя солдата, чей сын подвергается пыткам турецко-азербайджанскими террористами? Я не хочу, чтобы какая- либо мать когда-либо пережила трагедию, которую переживают сегодня армянские матери.

Многие страны уже подтвердили тот факт, что в составе азербайджанской армии воюют вооруженные террористы, переброшенные из Сирии и других горячих точек через Турцию. Что теперь, мы должны продолжать молчать? И будем молчать до тех пор, пока этот ужас не достигнет каждого из вас? Лицо терроризма одно, это глобальная опасность, с которой мы либо вместе сражаемся и побеждаем, либо все проигрываем.

Сегодня ясно одно: началась мировая гибридная война, и Арцах является антитеррористическим фронтом этой войны. Наше молчание будет каждый день порождать новые очаги терроризма, в том числе рядом с вашим домом. Если вы молчите, когда Турция, полноправный член НАТО, просто участвует в этой войне и руководит азербайджанской армией, и если НАТО думает, что оно уже выполнило свою миссию, просто призывая стороны прекратить огонь, вы сильно ошибаетесь. Защищая детей, пострадавших от фосфорного химического оружия в Арцахе, вы защитите своих детей. Не дай Бог, если мы сегодня вместе не подавим этот националистический терроризм, ему может подвергнется любой другой ребенок, живущий в Европе.

Слова любого турецкого лидера никогда не представляли для меня никакой ценности, но трудно не согласиться с бывшим премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, который совсем недавно сказал: <Эрдоган опаснее для мира, чем Covid 19. Одумайтесь, пока не поздно>.